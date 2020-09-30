31 человек заразился коронавирусом в Твери 30 сентября

В Тверской области подтверждено 53 случая коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 30 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, из них 31 заражённый - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6324 человека.

4537 заболевших излечились от инфекции. 245 человек умерли.

1542 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2085 (+31 за сутки)

Кимры 568

Конаковский район 485 (+2)

Ржев 477 (+3)

Калининский район 309 (+2)

Торжок 282

Лихославльский район 247

Вышневолоцкий городской округ 210 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.