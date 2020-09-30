31 человек заразился коронавирусом в Твери 30 сентября

В Тверской области подтверждено 53 случая коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 30 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, из них 31 заражённый - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6324 человека.
4537 заболевших излечились от инфекции. 245 человек умерли.
1542 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2085 (+31 за сутки)
Кимры 568
Конаковский район 485 (+2)
Ржев 477 (+3)
Калининский район 309 (+2)
Торжок 282
Лихославльский район 247
Вышневолоцкий городской округ 210 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО