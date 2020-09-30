По настоянию прокуратуры вдоль дороги в Тверской области установят ограждение

Неогороженные участки угрожали жизни граждан Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Прокуратура Тверской области провела обследование дороги общего пользования регионального значения Оленино-Воротьково-Белый и установила, что опасные для движения автомобилей участки не оборудованы удерживающими боковыми ограждениями.

- Это создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Кроме того, на всей протяженности дороги ограничена видимость дорожных знаков, - уточнили в ведомстве.

По данному факту прокуратурой района директору обслуживающей организации – АО "Оленинское ДРСУ" внесено представление об установке ограждений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.