Спортсмены из Тверской области получат губернаторские стипендии

Спортсменам по 23 видам спорта назначены стипендии Фото: областной спорткомитет

Спортсменам по 23 видам спорта в Тверской области назначены ежемесячные выплаты губернаторских стипендий. Вопрос назначения выплат рассмотрели 29 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Игоря Рудени.

- Наличие системы моральной и материальной мотивации позволит оказывать дополнительную поддержку профессиональным спортсменам и повысит результативность атлетов на соревнованиях различного уровня, - уверен губернатор.

Всего в 2020 году стипендии назначены 33 спортсменам олимпийских и 44 неолимпийских видов спорта, а также 9 участникам основного резерва сборных и 42 юношам и девушкам, входящим в юниорские сборные.

Размер выплаты - 5700 рублей в месяц. В 2020 году на эти цели из областного бюджета выделено 10,2 млн рублей.