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Житель Тверской области заплатит 700 тысяч рублей за незаконную рубку леса

Решение принял Осташковский межрайонный суд
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области заплатит более 700 тыс рублей

Житель Тверской области заплатит более 700 тыс рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В июле 2020 года Осташковским межрайонным судом по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) был осужден житель Селижаровского района.

Установлено, что мужчина незаконно пилил лес. Ущерб лесному фонду Российской Федерации в лице Министерства лесного хозяйства Тверской области ущерб составил 704 тыс. рублей.

С целью взыскания причиненного ущерба прокурором района в суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Мужчине положено выплатить указанную сумму.

Решение суда не вступило в законную силу.