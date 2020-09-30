Воспитанникам детского сада в Твери напомнили о правилах безопасности

С воспитанниками детского сада провели урок безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

В детском саду № 111 города Твери сотрудники ГИБДД провели обучающие занятие. Маленьким участникам дорожного движения на уроке безопасности рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения, о правилах поведения на проезжей части, значении дорожных знаков и сигналов светофора, о поведении в общественном транспорте и в автомобилях.

Дети показали, что уже хорошо знакомы с сигналами светофора, дорожными знаками и разметкой.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает родителям и воспитателям, что регулярные беседы с детьми и соблюдение взрослыми правил дорожного движения помогут избежать неприятностей на дороге.