В День пожилого человека прокуратура Тверской области проведет прием граждан

В прокуратуре состоится прием граждан Фото: архив "КП"

1 октября начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области Владимир Александрович Горячев проведет прием граждан, приуроченный к Международному дню пожилых людей

Мероприятие состоится в прокуратуре Тверской области на улице Симеоновской, 27. Задать вопросы, касающиеся соблюдения прав пожилых людей в социальной сфере, сфере охраны здоровья, пенсионным и иным вопросам, можно будет с 10:00 до 13:00.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(4822)50-60-32, 50-60-36.