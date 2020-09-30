Боеприпасы времен войны обезвредили в Тверской области

Снаряды времен войны нашли под Ржевом Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 сентября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском районе были найдены и обезврежены три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Среди находок: 45-миллиметровый артиллерийский снаряд и две 55-миллиметровые минометные мины.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасности, сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".