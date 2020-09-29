Пожароопасный период в Тверской области продлен до 31 октября

Противопожарный режим продлен до 31 октября Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области до 31 октября продлен пожароопасный период. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что на территории Тверской области за последние годы удалось сократить количество лесных и торфяных пожаров и эту тенденцию необходимо сохранить.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Верхневолжье с 1 апреля 2020 года. В это время вводится ограничение на разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах.

Нарушителям режима грозит штраф до 5 тыс. рублей.