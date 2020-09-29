Творог с растительными стеринами завезли в Тверскую область

В Тверской области выявили некачественный творог Фото: Дарья ЮДИНА

В Тверской области в ходе проверки Управлением Россельхознадзора выявлена некачественная молочная продукция. Образцы были переданы для исследования в Тверскую межобластную ветлабораторию.

В ходе проверки в пробе творога, произведенного в Ивановской области, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, а именно: «бета-ситостерин», «брассикастерин», «кампестерин», «стигмастерин», что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции».

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются необходимые меры по недопущению оборота некачественной продукции.