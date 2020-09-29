Пропавшего в Тверской области домашнего хаски нашли в колодце

vk.com/"Подслушано в Торжке"/Дмитрий Лебедев

Пёс породы хаски пропал 26 сентября у жителя Торжка. Мужчина разместил объявление о поисках собаки в местной группе.

Спустя сутки стало понятно, что собака по каким-то причинам не может вернуться домой.

- Всегда когда убегал возвращался! Если кто придержал отпустите! Он придет домой, - обратился хозяин пса Дмитрий к подписчикам сообщества.

И вот 29 сентября Дмитрий сообщил, что собака нашлась. Оказалось, что хаски провалился в колодец недалеко от дома на улице Старицкой и не мог выбраться самостоятельно.

- Хаски нашелся! Особенное спасибо девушке, которая непрошла мимо и заглянула в колодец. И отдельное спасибо доблестному МЧС, - поблагодарил спасителей Дмитрий.

Как удалось узнать "КП"-Тверь", прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили собаку и передали хозяину. Номер телефона владельца был написан на ошейнике.

В ведомстве подтвердили, что везжали по данному адресу для оказания помощи.