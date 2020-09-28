Губернатор Тверской области поучаствовал в заседании Президиума Госсовета России

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поучаствовал в заседании Президиума Госсовета России. Фото: ПТО.

Президент России Владимир Путин обозначил, что, несмотря на возникающие трудности, цели национальных проектов остаются такими же. Благополучие населения, комфортная и безопасная среда для жизни, укрепление экономики и новые возможности для самореализации каждого гражданина. Кроме того, это также внедрение цифровых технологий. Губернатор Тверской области Игорь Руденя участвовал в заседании в формате видеосвязи.

В 2019 году объём финансирования нацпроектов составил более 10,2 миллиардов рублей. В 2020-м – свыше 14,7 миллиардов рублей.

– Национальные проекты – это новая страница экономической истории нашей страны. По инициативе Президента Владимира Путина сформировано 11 проектов с конкретными показателями, в их рамках 51 региональный проект реализуется в Тверской области. Наши ключевые направления – развитие инфраструктуры, жилищное строительство, демография, образование, здравоохранение, IT-технологии, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Благодаря национальным проектам в Тверской области с начала 2019 года ввели в эксплуатацию детские сады в Твери и Лихославльском районе, две школы и детскую поликлинику в региональном центре.

В медицинской сфере в 2020 – 2024 годах продолжится модернизация службы «скорой помощи». Планируется обновить 40% сети ФАПов, провести капитальный ремонт в 96 учреждениях.

Кроме того, на федеральном и региональном уровнях приняли новые меры поддержки многодетных и молодых семей – от подарочных наборов для новорожденных до субсидий на транспортные средства и помощи в погашении ипотеки.

Благодаря национальному проекту в 2019 году в полтора раза увеличился объём ремонта дорог в регионе. Всего в прошлом году привели в порядок 140 километров дорог, в 2020 году по этой программе отремонтировали 210 километров.

В сфере ЖКХ реализация нацпроекта помогла начать строить и реконструировать очистные сооружения. В том числе, в Конаковском районе. А также это позволило модернизировать системы водоснабжения и рекультивировать часть свалок.

В сфере экономики усилена поддержка малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инвестпроектов. Открыт специализированный центр для бизнеса, улучшена система кредитования, а также приняты закон о льготах по налогообложению и регламент инновационно-промышленных и экотехнопарков.

21 июля 2020 года вышел указ президента о целях национального развития на 10 лет до 2030 года. До 30 октября Правительство России скорректирует показатели нацпроектов. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени, Тверской регион будет участвовать во всех направлениях работы национальных проектов.