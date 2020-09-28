Поэтический марафон состоится в "Горьковке". Фото: Евгения ГУСЕВА

Поэтический марафон в честь125-летия Сергея Есенина состоится в Твери. Любителей поэзии ждут 3 октября (это будет суббота) в Славянском зале библиотеки имени Горького. Начало в 16:00.

Вечер пройдет в формате открытого микрофона. А значит все желающие получат возможность продекламировать любимые есенинские стихи. В тематике организаторы не ограничивают.

Вести марафон будет руководитель литературного общества "Рассветная звонница" Любовь Старшинова.

Информацию о поэтическом марафоне можно уточнить по телефону в Твери: 34-38-00.