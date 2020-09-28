Лауреатом международного конкурса по развитию Арктики стал учёный из Твери

Доцент кафедры производства строительных изделий и конструкций ТвГТУ Валерий Трофимов. Фото: www.tstu.tver.ru

Лауреатом международного конкурса научных разработок по развитию Арктики стал ученый из Твери - доцент ТвГТУ Валерий Трофимов.

Валерий Трофимов в сообществе с выпускником политеха Амирджоном Джабаровым представил разработку быстровозводимых высокоустойчивых дорог для арктических зон, за что получил диплом лауреата конкурса III степени.

Конкурс по развитию Арктики поводится при поддержке российского Правительства с 2014 года. Экспертами выступают учёные Российской Академии наук, другие представители научного сообщества, а также передовых конструкторских и проектных организаций.

Победителей будут награждать в Санкт-Петербурге на международной выставке-конференции "Offshore Marintec Russia".