В Тверской области 133 жителям оказали поддержку по соцконтракту. Фото: Анастасия Осипова

По соцконтракту семья с низким доходом могут выделить до 40 тысяч рублей, тем, кто воспитывает одного или двоих детей – до 100 тысяч рублей, многодетным семьям – до 150 тысяч рублей.

Программа социального контракта составляется вместе с семьей и предусматривает переход «ячейки общества» на самообеспечение и новый уровень жизни. Такая мера поддержки помогает организовать личное подсобное хозяйство, мастерские и мини-производство, которые обеспечивают основные нужды.

– Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Также предусмотрели выплаты для одиноких жителей региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт заключают на период от двух лет и трех месяцев до трех лет. На эти цели в бюджете 2020 года заложили более 21 миллиона рублей.