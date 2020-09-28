Более 2,5 тонн некачественного спирта изъяли у жителя Тверской области. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области/tver.sledcom.ru.

Сотрудники Вышневолоцкого следственного комитета совместно с работниками областного ФСБ обнаружили у жителя Вышнего Волочка склад, на котором хранилось 2,6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости ненадлежащего качества. Иными словами, это 2,6 тонн разбодяженного спирта. Здесь же правоохранительные органы нашли табачные изделия с признаками фальсификации.

Идёт расследование уголовного дела за хранение и сбыт спиртосодержащей жидкости. Как уточнили в следственном комитете, задержанный был частным лицом, а не предпринимателем.

Откуда у волочанина столько спирта, и с какими целями хранился продукт – предстоит выяснить сотрудникам службы безопасности и следователям. Подозреваемый задержан.