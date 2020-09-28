Владелец фирмы в Твери подозревается в нарушении авторских прав

Бизнесмен подозревается в нарушении авторских прав Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В областной столице сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери в ходе розыска выявлен факт нарушения авторских и смежных прав.

Полицейскими установлено, что один из сотрудников фирмы незаконно использовал нелицензионную компьютерную программу для разработки дизайна интерьера. Ущерб правообладателям превысил 1 миллион 600 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ. За нарушение авторских прав фигуранту грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.