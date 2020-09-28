Заканчиваются сроки подачи заявления на детские выплаты в Тверской области

Заявление можно подать через интернет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Для подачи заявлений на выплату на детей осталось два дня, напоминает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ. Заявления принимаются до 30 сентября (включительно).

Напомним, речь идёт о следующих выплатах:

- ежемесячные выплаты в размере 15 000 рублей - выплачиваются за апрель-июнь 2020 года на детей до трех лет;

- единовременная выплата в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет (выплачивается с июня);

- дополнительная выплата 10 000 рублей - гражданам, получающим ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную на детей от 3 до 16 лет.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в офисах МФЦ и отделениях Пенсионного фонда.