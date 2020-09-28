В Твери и Калининском районе "скорые" выезжали на вызовы более 3000 раз Фото: ПТО

На минувшей неделе по Твери и Калининскому району зафиксировано 3029 вызовов бригад Тверской станции скорой медицинской помощи. Каждый третий пациент госпитализирован. 144 человека доставлены в больницы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Статистику приводит Минздрав Тверской области.

К детям бригады "скорой" выезжали 186 раз, в больницы доставлены 162 ребенка.

В результате ДТП в медицинские учреждения Верхневолжья привезли 17 пациентов, среди них - один ребенок.

По Твери и Калининскому району ежедневно работали 31-32 бригады, из которых 4 - неотложной медицинской помощи. Среднее время прибытия медиков составило 17,2 минуты. 475 человек получили консультации специалистов по телефону "103".