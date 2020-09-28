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В Тверской области водители автобусов допустили 11 нарушений при перевозке пассажиров

Госавтоинспекция провела профилактический рейд
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются мероприятия по контролю за организацией пассажирских перевозок.

Сотрудниками Госавтоинспекции за период с 18 по 24 сентября проверено 64 автобуса. В ходе рейдов выявлено 11 нарушений. В частности установлено, что в нескольких случаях водители, управляли транспортными средствами с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.