В Тверской области водители автобусов допустили 11 нарушений при перевозке пассажиров

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются мероприятия по контролю за организацией пассажирских перевозок.

Сотрудниками Госавтоинспекции за период с 18 по 24 сентября проверено 64 автобуса. В ходе рейдов выявлено 11 нарушений. В частности установлено, что в нескольких случаях водители, управляли транспортными средствами с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.