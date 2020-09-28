В Твери состоится областная "Ярмарка продовольствия"

Продукцию представят местные производители Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областная "Ярмарка продовольствия" состоится в Твери 3 и 4 октября. Свою продукцию жителям и гостям города представят предприятия и фермерские хозяйства Верхневолжья.

В ассортименте: мясная, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, изделия народных промыслов, овощи.

Торжественное открытие с выступлением творческих коллективов состоится 3 октября на площадке Центрального рынка на набережной Реки Тьмаки, 13, стр. 5. Начало в 11:00.

Площадка будет работать с 10:00 до 16:00, 4 октября – с 10:00 до 15:00.

Информация для участников по телефонам: 8 (4822) 32-76-26, 32-70-18, 34-80-32, 58-52-50.