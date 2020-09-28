В Твери начался пуск тепла в детские сады, школы и больницы

В понедельник, 28 сентября, в Твери начался отопительный сезон. Первым делом тепло начали пускать в объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы, поликлиники и иные учреждения.

Подключение объектов социальной сферы займёт несколько дней – с 28 по 30 сентября. С 1 октября тепло начнет поступать в жилые дома.

Напомним, 17 сентября в областной столице завершились гидравлические испытания на теплосетях. Начиная с 1 июня, было устранено 442 повреждения.

В минувшую пятницу, 25 сентября, на заседании Совета по вопросам территориального общественного самоуправления администрации Твери начальник департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации города Дмитрий Арестов доложил, что к отопительному сезону 2020-2021 годов в городе подготовлено 111 котлов и 574 километра тепловых сетей, что составляет 100% от плановых показателей.