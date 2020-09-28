Полицейские Тверской области вернули женщине украденные деньги

Женщина забыла кошелек в магазине
Фото: Мария ЛЕНЦ
В дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 57-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из магазинов оставила без присмотра кошелек, а его украли. Ущерб составил около 4000 рублей.
Полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города Бологое.
Фигурант был задержан и доставлен в полицию, где сознался в содеянном и вернул похищенные деньги.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.