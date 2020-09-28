К условному сроку приговорили дезертира из Твери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации правоохранительных органов, военнослужащий в декабре 2019 года самовольно покинул военную часть, перебравшись через забор. Затем он отправился к своим родственникам в Тверскую область, где прятался от военной полиции. Но во второй половине января 2020 года его задержали.

На суде молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Подсудимый аргументировал свой поступок тем, что ему «надоело служить». Он попросил мать перевести ему на банковскую карту деньги, якобы чтобы заменить паспорт. Но эту сумму он потратил на дорогу к родным, живущим в области.

Мать неоднократно просила сына вернуться в армию и даже переводила ему на карту деньги на билет. Но продолжать служить юноша не намеревался, а хотел «жить гражданской жизнью».

Вынося приговор, служители Фемиды учли, что дезертир не был ранее судим, рос без отца, имеет положительную характеристику. Итог – приговор к двум годам условного срока.