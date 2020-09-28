Новое предприятие, производящее продукты питания, открылось в Тверской области. Фото: ПТО.

На новом производстве «Си-Продукт» в Торжке изготавливают протеиновые батончики и мюслевые батончики, фасуют и упаковывают продукты быстрого приготовления, варят и разливают мёд. На предприятии уже открылось 80 новых рабочих мест, до конца года пройдёт набор ещё 20 специалистов. Компания «Си-Продукт» уже 17 лет занимается производством продуктов питания.

Правительство Тверской области помогло в реализации инвестпроекта – в том числе, в подборе персонала, проведении газа и электричества. Запланирована реконструкция подъездной дороги к заводу.

– За последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Также глава региона отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию.