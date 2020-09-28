В Тверской области работает "горячая линия" по профилактике ОРВИ и гриппа Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что в преддверии эпидемического сезона жители региона смогут получить консультации специалистов по профилактике гриппа и ОРВИ.

До 12 октября специалисты рассказывают, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, информируют о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, дают рекомендации родителям.

Получить информацию можно по телефонам: (4822) 34-70-18, 42-23-71 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).