По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтируют мост

В прокуратуру на состояние моста пожаловались местные жители Фото: архив "КП"

В прокуратуру Рамешковского района обратились местные жители с жалобой на ненадлежащее состояния железобетонного моста через реку Кушалка, находящегося на автодороге Паршутино-Проказово.

Установлено, что мост является единственным возможным проездом в деревни Паршутино и Александрово. С 2015 года сооружение не ремонтировалось, что привело к ухудшению его технического состояния и ухудшению эксплуатационных характеристик.

По данному факту прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Рамешковского района. Обязанности по ремонту моста возложены на орган местного самоуправления.

Решение суда не вступило в законную силу.