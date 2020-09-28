Два пенсионера и молодая девушка пострадали в ДТП на улице Димитрова в Твери

В Твери произошло ДТП с тремя пострадавшими Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 27 сентября, в районе дома 21 по улице Димитрова в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 20-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем "Шевроле Авео", на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, не предоставила преимущество автомобилю "ВАЗ 2105" под управлением 84-летнего водителя, движущемуся по главной дороге.

В результате ДТП оба водителя и 81-летняя женщина-пассажир автомобиля "ВАЗ-2105" с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.