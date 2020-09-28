Тверичанину грозит до 20 лет тюрьмы за наркотики. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Прокуратура выяснила, что осенью 2019 года 38-летний тверичанин сушил дома части дикорастущего каннабиноидного растения, а также дважды продал наркотического средства общей массой 5,3 грамма. Кроме того, правонарушитель начал культивировать запрещённое растение во дворе дома.

При обыске в жилище у правонарушителя обнаружили более 250 граммов готового наркотика в 32 свёртках. Около дома он растил 40 кустов запрещённого растения.

Прокуратура Заволжского района выдвинуло обвинение по трём уголовным статьям. В общей сложности, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в суд.