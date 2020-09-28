В Тверской области проверили 1600 единиц самоходной техники

В Тверской области прошла операция "Трактор" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области в рамкахоперации "Трактор" проверено более 1600 единиц самоходной техники. Мероприятие проходит ежегодно с целью пресечения фактов использования незарегистрированных машин.

Сотрудниками Гостехнадзора пресечено более 230 нарушений в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, проведена адресная профилактическая работа с 813 владельцами техники.

В отношении нарушителей возбуждено 235 дел об административных правонарушениях, в том числе назначено 214 штрафов и 21 предупреждение. 45 единиц техники не были зарегистрированы, на технический осмотр представлено более 1800 самоходных машин и прицепов, выдано 294 удостоверения на право управления самоходной техникой.