Главный тренер ФК «Тверь» прокомментировал ничью с ФК «Звезда». Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Напомним, накануне, 27 сентября, ФК «Тверь» сыграл дома, на стадионе «Юность», с ФК «Звезда» со счётом 0:0. Несмотря на большое количество удачных атак, тверичанам не удалось забить. На сегодняшний день ФК «Тверь» все также находится на 2 месте в турнирной таблице группы 2 ПФЛ, но отстает от лидеров, ФК «Олимп-Долгопрудный», уже на четыре очка.

Главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин откровенно прокомментировал игру с питерской «Звездой».

– Разочарован, безусловно. Банальности о том, что мы не будем опускать руки, говорить не хочется. Но руки мы действительно опускать не будем. Мы ставим перед собой определенные цели и хотим к ним идти. Наверное, даже не самый качественный второй тайм в этом матче – это тоже шажочек к выполнению наших футбольных требований для команды, – поделился Вадим Гаранин.

Следующая игра ФК «Тверь» состоится также дома, на стадионе «Юность». 3 октября в областной центр приезжает ФК «Казанка» из Москвы, фарм-клуб «Локомотива».