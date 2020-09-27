Мужчина с татуировкой обнаженной женщины пропал в Тверской области

Мужчину ищут с 23 сентября Фото: ВПСО "Сова"

Николай Николаевич Шершунов, 1949 года рождения, пропал в Зубцове Тверской области.

23 сентября он, предположительно, ушел из дома №10 по улице Победы и не вернулся. Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в соцсети.

Мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, на лице - усы и щетина. Мужчина горбится и на внутренней стороне руки имеет татуировку в виде обнаженной женщины. Одет в темную одежду.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.