Мужская восьмерка в составе с тверскими спортсменами выиграла Первенство Европы по гребле 2020 года

Мужская восьмерка выиграла Первенство Европы 2020 года Фото: Федерация гребного спорта России

27 сентября в Белграде завершились соревнования Первенства Европы по гребле 2020 года.

Мужская восьмерка в составе: Иван Поздняков, Александр Николаев, Игнат Трембач, Александр Калашников, Лев Добрянцев, Михаил Дерюгин, Александр Михня, Кирилл Соломонов, рул. Полина Ручкина стали чемпионами Первенства Европы 2020.

Всего Россию на соревнованиях представляли 14 экипажей.

- Поздравляем всех победителей, призеров и тренерский состав с отличными результатами и желаем новых побед на мировой арене, - написала в соцсети Федерация гребного спорта России.