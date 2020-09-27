С банковской карты жительницы Тверской области списали 40 000 рублей

С банковской карты пропали 40 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию с заявлением о краже обратилась 69-летняя жительница Вышнего Волочка. Женщина сообщила, что потеряла карту, а с нее списали 40 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 38-летний местный житель. Злоумышленник сознался, что чужой картой оплачивал покупки.

Фигуранта задержали и возбудили уголовное дело. Ведется следствие.