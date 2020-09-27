По нулям: ФК «Тверь» не смог обыграть ФК «Звезда»

ФК «Тверь» не смог обыграть ФК «Звезда» – 0:0. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Сегодня, 27 сентября, ФК «Тверь» после поражения в Санкт-Петербурге от ФК «Зенит-2» встречали дома ещё одну питерскую команду – ФК «Звезда». Матч закончился с нулевым счётом. Перед игрой тверская команда занимала второе место в турнирной таблице группы 2 ПФЛ, а санкт-петербургская – четырнадцатое.

Несмотря на опасные моменты, которые с первой же минуты матча хозяева организовывали у ворот «Звезды», удача не улыбнулась ФК «Тверь». В первом тайме тверичане владели преимуществом, проводили атаку за атакой, но размочить счёт не удалось. Хотя потенциально тверичане несколько раз могли забить, в том числе, на последних минутах первого периода.

После перерыва игра футболистов не радовала результативностью. ФК «Тверь» много раз бросался в атаку, но терял мяч. Впрочем, соперник также не смог реализовать ни одни острый момент. Итог – нулевая ничья.

Возможно, сыграло роль то, что капитан команды тверичан Илья Сериков пропустил этот матч из-за красной карточки в предыдущей игре с командой «Зенит-2».

В этот раз все билеты были раскуплены за считанные часы. В следующий раз, 3 октября, ФК «Тверь» сразится дома, на стадионе «Юность», с ФК «Казанка» из Москвы, фарм-клубом «Локомотива».