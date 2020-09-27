Житель Тверской области угнал "Ниву", принадлежащую организации

Полиция задержала автоугонщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рамешковский отдел полиции обратилась представитель организации. Женщина сообщила, что от ее дома был похищен автомобиль "Нива".

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики. На поиск автомобиля были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

В ходе розыска автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции в Твери. Похитителем оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 30-летний житель Рамешковского района. Подозреваемый сознался в содеянном. Автомобиль вернули владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под стражей.