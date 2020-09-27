Двадцать человек заразились коронавирусом в Твери 27 сентября

49 человек заразились коронавирусом Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 27 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 20заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6166 человек.
4494 заболевших излечились от инфекции. 240 человек умерли.
1432 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2008 (+20 за сутки)
Кимры 566 (+1)
Конаковский район 472 (+4)
Ржев 462 (+1)
Калининский район 303 (+1)
Торжок 277 (+1)
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 205 (+7)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО