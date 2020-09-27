Двадцать человек заразились коронавирусом в Твери 27 сентября

49 человек заразились коронавирусом Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 27 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 20заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6166 человек.

4494 заболевших излечились от инфекции. 240 человек умерли.

1432 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2008 (+20 за сутки)

Кимры 566 (+1)

Конаковский район 472 (+4)

Ржев 462 (+1)

Калининский район 303 (+1)

Торжок 277 (+1)

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 205 (+7)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.