Женщина и подросток пострадали в ДТП с мотоциклами в Тверской области

Женщина и подросток пострадали в ДТП с мотоциклами Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 26 сентября, на 296-м км+440 м трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе в Тверской области.

По информации регионального УГИБДД России, при движении в сторону Санкт-Петербурга, столкнулись два мотоциклиста.

27-летняя женщина, управляя мотоциклом "Хонда", столкнулась с 17-летним мотоциклистом. Травмы получили оба водителя. Женщину осмотрели на месте ДТП, а подростка доставили в больницу. Угрозы жизни нет. Участники ДТП - трезвые.

Госавтоинспекция напоминает водителям двухколесной техники о соблюдении безопасной дистанции и бокового интервала.