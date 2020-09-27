Пять человек эвакуировали спасатели из горящего дома в Тверской области

Жилой дом сгорел в Конакове, никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме №10 по улице Жилкооп в Конакове поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 27 сентября.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в доме жилой только один подъезд, строение горит уже не первый раз. Возгорание произошло на втором этаже. Работали отделения ПСЧ-15.

Из подъезда силами личного состава эвакуированы пять человек. Детей среди них нет. В 7:51 открытое горение было ликвидировано. Никто не пострадал.