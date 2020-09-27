В Тверской области мужчина обокрал дачницу из Санкт-Петербурга

Полицейские задержали дачного вора Фото: архив "КП"

В Андреапольский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина заявила, что пока ее не было дома, злоумышленник ограбил ее дачу и вынес имущества на 273 тысячи рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденного, наметили пути отхода злоумышленника.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался 51-летний местный житель. Свою вину мужчина признал. Часть похищенного вернули владелице.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.