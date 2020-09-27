Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

Игорь Руденя поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником Фото: ПТО

27 сентября профессиональный праздник отмечают воспитатели, работники детских садов, ветераны дошкольного образования.

С Днем дошкольного работника жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Значение вашего труда сложно переоценить. Вы дарите нашим детям, своим воспитанникам, заботу и внимание, учите их трудолюбию, уважению к старшим, любви к нашей стране и тверской земле, - отметил глава региона. - В вашей работе сочетаются терпение и мудрость, преданность делу и самоотдача, душевная теплота и неравнодушие. Желаю вам профессиональных успехов в вашей работе, благодарности родителей, гордости за воспитанников!