Байкеры Тверской области закрыли мотосезон-2020

В Твери байкеры закрыли мотосезон Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Yulia Kruzhkina (скрин видео)

Днем, 26 сентября, в Твери состоялось закрытие мотосезона-2020. Байкеры со всей области приехали в областную столицу, чтобы принять участие в традиционном мероприятии.

Многие, кто хотел, приехать не смогли, но тем не менее, колонна получилась внушительной. Видеозаписью проезда колонны по Волоколамскому проспекту поделилась подписчица группы "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Напомним, что официальное открытие мотосезона, которое обычно проходит весной, в этом году отменили из-за коронавируса. А вот закрытие состоялось.

Для мотоциклистов на некоторое время для построения колонны и беспрепятсвенного старта перекрыли улицу Псковскую.

Организованной колонной байкеры проехали по улицам Твери и финишировали у ТРЦ "Рио". Там же состоялась выставка мототехники.