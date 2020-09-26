В Тверской области велосипедистка попала под машину

Велосипедистку доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 26 сентября на 1-м км автодороги Леонтьево-Победы в Ржевском районе Тверской области.

52-летняя женщина, управляя автомобилем "Шкода Октавия", наехала на 37-летнюю велосипедистку.

Женщина получила травмы и была доставлена в ЦРБ города Ржева. Угрозы жизни нет. Обе участницы ДТП - трезвые.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что велосипедисты должны двигаться возле правого края проезжей части по ходу движения автомобилей.