22 человека заразились коронавирусом в Твери 26 сентября

В Тверской области подтверждено 46 случаев коронавируса Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 26 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 22 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6117 человек.

4494 заболевших излечились от инфекции. 240 (+5) человек умерли.

1383 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1988 (+22 за сутки)

Кимры 565

Конаковский район 468 (+4)

Ржев 461 (+2)

Калининский район 302 (+4)

Торжок 276 (+1)

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 198 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.