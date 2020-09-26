22 человека заразились коронавирусом в Твери 26 сентября

В Тверской области подтверждено 46 случаев коронавируса
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 26 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 22 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6117 человек.
4494 заболевших излечились от инфекции. 240 (+5) человек умерли.
1383 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1988 (+22 за сутки)
Кимры 565
Конаковский район 468 (+4)
Ржев 461 (+2)
Калининский район 302 (+4)
Торжок 276 (+1)
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 198 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО