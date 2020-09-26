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Жительница Тверской области попалась на краже туалетной воды из магазина

Ее задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленницу задержала полиция

Злоумышленницу задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась сотрудница парфюмерного магазина Ржева. Женщина сообщила, что с витрины торгового зала неизвестная похитила туалетную воду стоимостью 3000 рублей.

На место прибыла полиция. Вместе с участковым опросили возможных свидетелей произошедшего, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В ходе розыска личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась ранее судимая, неработающая 27-летняя местная жительница. В полиции она созналась в содеянном.

По статье "Кража" в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.

Криминал