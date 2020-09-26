В преддверии Дня машиностроителя в Тверской области наградили лучших специалистов отрасли

В Твери наградили лучших машиностроителей Фото: ПТО

25 сентября в Твери состоялась торжественная церемония награждения лучших специалистов отрасти машиностроения. Мероприятие прошло в преддверии Дня машиностроителя, который традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября.

Представителей машиностроительных предприятий поздравил губернатор Игорь Руденя.

Четырнадцати сотрудникам производств за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие машиностроения в Тверской области были вручены региональные и отраслевые награды.

После губернатор встретился с ветеранами отрасли и обсудил актуальные вопросы развития машиностроения в регионе.

- Правительством Тверской области в текущем году обеспечена системная поддержка предприятий машиностроительного комплекса – подавляющее большинство производств включены в списки системообразующих предприятий, им оказывается административная и финансовая поддержка, - отметил на встрече Игорь Руденя.

Отметим, что машиностроительная отрасль составляет более 30% ВРП Тверской области. В Верхневолжье она представлена более чем 70 крупными и средними предприятиями, продукция которых известна по всей России и за рубежом.