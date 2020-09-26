Через Тверь пройдет автопробег в честь 75-летия Победы

В автопробеге участвует грузовой автомобиль, оформленный тематическими изображениями Фото: Следственный комитет РФ

25 сентября в Санкт-Петербурге офицерами Следственного комитета России совместно с представителями Общероссийской общественной организации по увековечению памяти "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества" был дан старт межрегиональному автопробегу, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками.

В автопробеге участвует грузовой автомобиль, оформленный тематическими изображениями. Он перевозит выставку, подготовленную Российским государственным архивом, о судебных процессах над нацистскими преступниками, и видеофильм, посвященный Нюрнбергскому процессу.

Выставка проедет по маршруту: Санкт-Петербург – Тверь – Москва – Тула – Воронеж – Волгоград – Ростов-на-Дону – Керчь – Краснодар – Курск – Смоленск – Новгород – Великие Луки – Калининград.

Экспозиция и демонстрация видеофильма будут доступны всем желающим.