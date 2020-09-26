Пациента из Калязина доставили в Тверь на вертолете

Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Калязинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

25 сентября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Калязинского района.

В 13:05 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Калязинскую ЦРБ для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 16:20 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.