В 2021 году в Тверской области завершится реформирование службы скорой помощи

В прямом эфире Игорь Руденя рассказал о модернизации скорой медицинской помощи Фото: ПТО

25 сентября в прямом эфире с участием губернатора Игоря Рудени на телеканале "Россия 24" Тверь были затронуты вопросы модернизации скорой медицинской помощи и развития здравоохранения Верхневолжья.

- Мы должны были завершить реформирование службы скорой медицинской помощи до конца текущего года. Новая коронавирусная инфекция приостановила этот процесс, - отметил глава региона.

Напомним, на первом этапе были объединены Тверская и Калининская станции. Создан единый диспетчерский центр.

На втором этапе проекта планируется объединить диспетчерские службы Тверской, Ржевской и Вышневолоцкой станций.

Губернатор напомнил, что в Тверской области создается Единая диспетчерская служба, на станциях скорой помощи оборудуются современные помещения, экстренная служба обеспечивается качественной связью, возможностями телемедицины и санитарной авиации.