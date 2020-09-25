В Тверской области будет проведена газификация маленьких районов

Губернатор Игорь Руденя подтвердил увеличение объемов газификации в Тверской области Фото: ПТО

25 сентября в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя подтвердил увеличение объемов газификации в Тверской области. Он подчеркнул, что приоритетами являются юго-западные и северо-восточные территории, модернизация действующей газотранспортной системы.

- Для Тверской области историческим моментом стало решение Президента страны Владимира Путина о газификации всех субъектов РФ, - отметил Игорь Руденя. - Мы стали одним из первых регионов, где Газпром подготовил газификацию практически 100% территории до 2025 года. Это газификация всех наших маленьких районов. В частности, это начало строительства в 2021 году газопровода-отвода Ржев – Нелидово – Западная Двина – Торопец. Газификация в направлении Весьегонска. Уверен, что до 2025 года Газпром выполнит свои обязательства и у нас будет новый уровень развития: потенциал для инвестиций, создания новых рабочих мест, восстановления экономики.