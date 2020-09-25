В Тверской области за четыре года отремонтировали 1900 километров дорог

В Тверской области отремонтировано 1900 км магистралей Фото: ПТО

25 сентября в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя рассказал о ходе ремонта дорог в Тверской области.

За прошедшие четыре года, именно столько Игорь Руденя возглавляет регион, было приведено в порядок 1900 км магистралей.

- Основные для нас - трассы от Твери до Весьегонска, Торжок - Кувшиново - Осташков, Селижарово - Ржев, направления Андреаполь-Пено-Осташков, Фирово-Вышний Волочек, Бежецк с Удомлей и Максатихой, Сонково. Практически завершено направление Тверь-Старица-Ржев. В этом году сделали 50 км в сторону Бежецка. В течение трех с половиной лет планируем завершить хорду Осташков-Фирово-Вышний Волочек, дорогу до Западной Двины, - сообщил Игорь Руденя.

Глава региона заверил, что в ремонте дорог область поддержит муниципалитеты. Планируется, что до 2024 года будет отремонтировано более 1200 км дорог, в том числе 260 км в Твери.